Секретарша посольства Ливии в Москве заявила в полицию о домогательствах начальника

Секретарша посольства Ливии в Москве обратилась в российские правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленного ливийского дипломата, проводится проверка.

Об этом 27 сентября сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "21 сентября в правоохранительные органы столицы поступило заявление от гражданки (России. – Прим. ред.) 1992 года рождения, работающей секретарем в посольстве Ливии в Москве, о том, что в начале месяца она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны временного поверенного в делах Ливии в РФ Мустафы Саида Абусаиде", – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, отметил он. Агентство не располагает комментарием посольства и правоохранительных органов.