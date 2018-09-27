Бетономешалка под Петербургом раздавила две легковушки вместе с людьми

Смертельное ДТП произошло 27 сентября в районе деревни Систо-Палкино неподалёку от Соснового Бора. Пострадали два человека, один погиб.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15:10 на 107-м километре автодороги Санкт-Петербург – Ручьи в Ломоносовском районе области 20-летний водитель бетономешалки «Мерседес» допустил опрокидывание. Тяжёлая машина подмяла две встречные легковушки: «Форд Фиеста» и «Рено Дастер».

44-летняя женщина, управлявшая «Фиестой», скончалась на месте. Женщина-водитель «Дастера» госпитализирована, водитель миксера тоже.

В группе «Мой Сосновый Бор» «ВКонтакте» упоминают ещё одного пострадавшего. «Женщина в красной машине насмерть. Её муж жив, получил травмы, и женщина из соседней машины получила травмы. Обе легковушки ехали медленно», – рассказывает Елена.

«Погибла наша Наташа. Жизнерадостный и огромного сердца человек. Ещё пару часов назад переписывались и строили планы о нашей встрече», – пишет Гульнара.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.