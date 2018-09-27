Киевский суд отказался признавать долг «Укринтерэнерго» российской компании за поставки энергии в Донбасс

Подольский суд Киева отказал в признании и исполнении на территории Украины решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ о взыскании с «Укринтерэнерго» в пользу российской энергетической компании «Интер РАО» задолженности за поставки электроэнергии в Донбасс в 2014 – 2015 годах. Об этом сообщает юридическая фирма «Ильяшев и партнеры», представляющая интересы «Укринтерэнерго».

«Юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы государственного предприятия "Укринтерэнерго", добилась в Подольском районном суде города Киева отказа в признании и исполнении на территории Украины решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Российской Федерации с "Укринтерэнерго", принятого в пользу российской госкомпании ЗАО "Интер РАО ЕЭС"», — говорится в сообщении.

Спор касается поставок российской электроэнергии на территории Луганской и Донецкой областей в 2014 – 2015 годах.

Как поясняет компания, суд полностью отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не обязано выплачивать порядка 190 млн гривен ($ 6,75 млн) в пользу российской компании.

Ранее, в августе 2016 года, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ по иску компании взыскал с «Укринтерэнерго» в пользу «Интер РАО» 447,4 млн руб. долга по контракту между компаниями и неустойку.