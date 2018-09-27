Вводятся новые правила регистрации автомобилей. Теперь можно с электронным ПТС

МВД РФ утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД, они вступят в силу 6 октября – соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает регистрировать в ГИБДД машину с электронным ПТС, который будет содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, обслуживании, ремонтах, пробеге, о наложении или снятии обременений, о страховании и страховых случаях, а также о ДТП. Паспорта будут выдавать при совершении сделок купли-продажи или по требованию граждан. Зарегистрировать машину можно будет и по временному удостоверению личности, которое выдается взамен утерянного паспорта.

С 1 ноября 2019 года, согласно решению Евразийской экономической комиссии, выдача традиционных бумажных ПТС для новых машин прекратится. Для уже выпущенных в обращение автомобилей продолжает действовать традиционный бумажный ПТС — он бессрочный. Замена на ЭПТС исключительно добровольная, поясняет 27 сентября «Коммерсантъ».

Еще одна новость – увеличение срока хранения номеров. Водитель может при смене автомобиля сохранить за собой госзнак, оставив его на хранение в ГИБДД. Сейчас это 180 дней, а будет 360.

Упрощается и процедура согласования при замене двигателя на идентичный: автолюбитель сможет установить на машину новый мотор и ездить без каких-либо дополнительных действий. Инспектор ДПС на дороге не будет ничего сверять, так как номер мотора не относится к регистрационным данным – он указывается только в ПТС, который водитель возить с собой не обязан, пишет «Коммерсантъ».