АСВ оценило ущерб от бывших собственников и руководителей лопнувших банков и НПФ в 1,2 трлн рублей

Бывшие руководители и собственники признанных банкротами финансовых организаций своими действиями причинили ущерб в размере свыше 1,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по итогам заседания общественного совета госкорпорации, размещённом на её сайте 27 сентября.

АСВ по закону выступает конкурсным управляющим финансовых организаций, в отношении которых суд открыл процедуру банкротства.

За весь период работы АСВ провело ликвидационные процедуры в отношении более 680 финансовых организаций, большинство из которых признаны банкротами.

Сейчас осуществляются ликвидационные мероприятия в отношении 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций.

"По оценкам Агентства, действия руководителей и собственников финансовых организаций повлекли за собой причинение ущерба финансовым организациям и их кредиторам в размере свыше 1,2 трлн рублей", – говорится в релизе АСВ.

Неправомерные действия собственников и менеджмента финансовых организаций дают основания для привлечения их как к уголовной, так и к гражданско-правовой ответственности. По результатам рассмотрения заявлений АСВ за весь период его деятельности правоохранительные органы возбудили около 700 уголовных дел, связанных с причинением ущерба финансовым организациям действиями их собственников, руководителей и работников. Суды вынесли 122 обвинительных приговора, причем большая часть уголовных дел и приговоров возбуждены и вынесены в 2014 – 2018 годах.