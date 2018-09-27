Российский дипломат рассказал, что глава МИД Великобритании нафантазировал “жесткие переговоры” с Лавровым

Глава МИД Великобритании назвал «жестким и откровенным разговором» с Сергеем Лавровым совместный завтрак представителей стран пятерки Совбеза и генсека ООН. Так отреагировали на заявление Джереми Ханта члены российской делегации.

"Видимо, так был описан рабочий завтрак глав внешнеполитических ведомств пятерки постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерреша", – сообщил 27 сентября РИА Новостям источник в российской делегации. Никаких двусторонних переговоров глав МИД РФ и Великобритании во время Генассамблеи и заседания Совбеза ООН не было, подчеркивают российские дипломаты.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него "произошел откровенный обмен мнениями" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Хант назвал переговоры «очень жесткими», и касались они якобы проблемы "использования Россией химоружия на территории Соединённого Королевства".