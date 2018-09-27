ГК «Полис Групп» - победитель конкурса «Лидер строительного качества»

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» одержала победу в конкурсе «Лидер строительного качества – 2018». Жилой комплекс «Полис на Неве» награжден в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня, 27 сентября. Диплом победителя «Полис Групп» вручил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков.

Напомним, экспертная комиссия посетила объект «Полис на Неве» в августе текущего года. Строительную площадку и качество работ оценивали представители Комитета по строительству, СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга», профсоюза строителей и Петербургского отделения ООФ «Центр качества строительства», Ассоциация СРО «Балтийский строительный комплекс», Союза Строительных Организаций Ленинградской Области «ЛенОблСоюзСтрой».

«Полис на Неве» – проект редевелопмента территорий. Он возводится на Октябрьской набережной, 44. Два корпуса переменной этажности (21-23 этажа) выполнены в неоклассическом стиле. Один из них обращен к Неве, за счет чего из его окон открываются красивые виды на акваторию реки и исторический центр Петербурга.

Придомовая территория комплекса будет разделена на зону для отдыха, а также зону с детскими и спортивными площадками. Для жильцов предусмотрены паркинги и гостевые стоянки. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

В ЖК представлены студии, 1, 2-комнатные квартиры, а также квартиры формата «евро».

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится в Петербурге с 2011 года. Его цель: повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Организаторы конкурса – Комитет по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальное объединение строителей.

Конкурс поддерживается Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Ленинградской области, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/