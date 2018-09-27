КГИОП: Первая комплексная реставрация памятника Николаю I займет более двух лет

Реставрация памятника Николаю I в Петербурге может растянуться на более чем два года. Комплексные научные исследования показали, что работы гораздо больше, чем предполагалось. Об этом 27 сентября заявили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Как сообщили в КГИОП, памятник находится в аварийном состоянии. Визуальный осмотр показал наличие трещин у основания и подножия фигуры, утрату бронзы по месту трещин, ржавчину, «дикую» патину, которая опасна для состояния металла. На барельефах обнаружено отсутствие некоторых деталей, белый каррарский мрамор утратил полировку, мраморные облицовочные блоки смещены. Кроме того, два передних фонаря со стороны Исаакиевского собора повреждены.

"Памятник находится в очень плохом состоянии. Его никогда полноценно не реставрировали, в 1980-е годы были выполнены, скорее, косметические работы. По личному распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко из городского бюджета были выделены средства для начала работ. Сложно загадывать, сколько времени может уйти на реставрацию, но точно не меньше двух лет", – отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Строительные леса должны были установить уже сегодня, но этому помешал шквалистый ветер.

Напомним, конкурс по проведению реставрационных работ выиграла Реставрационная мастерская «Наследие». Работы пройдут в два этапа. Подрядчик выполнит ремонт фонарей за 23,95 млн рублей, ещё 26,97 млн рублей пойдёт на реставрацию памятника Николаю I и ограды. Это будет первая за всю историю комплексная реставрация памятника императору Николаю I.