«Дети оказались заложниками политических споров». 140 воспитанников Англо-Американской школы в Петербурге ушли на каникулы

Дети представителей 11 дипломатических консульств и 15 международных компаний через месяц после начала нового учебного года вынуждены снова уйти на отдых. С 24 сентября в Англо-Американской школе не проводятся занятия. Об этом «Фонтанке» рассказала генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов 27 сентября.

По её словам, в школе училось около 140 детей. Они получали международное образование на английском языке начиная с подготовительной группы детского сада и до 12-го класса.

«Это дети, которые не говорят на русском языке. Их семьи постоянно переезжают с места на место. С этой точки зрения очень важно, чтобы процесс мог продолжаться в одной и той же международной системе. Когда произошло то, что произошло, получилось, что дети оказались заложниками неких политических споров, они не должны нести за них ответ», — сказала она.

Дипломат отметила, что в Англо-Американской школе учились дети специалистов крупных международных компаний, таких как «Филип Моррис Интернэшнл», «Самсунг Электроникс», «Проктер энд Гэмбл».

На сайте заведения размещено сообщение, в котором говорится, что после закрытия в Петербурге американского и британского консульств школу решено было вывести из ведения дипломатических миссий и найти для неё новую организацию-руководителя. Процесс планировалось завершить в концу 2019 года. В частности, переговоры велись с Brookes Education Group. Компания имеет филиалы в России, Южной Корее, Великобритании и США.

Однако 20 сентября руководство школы получило от властей письмо, где сообщалось, что срок аренды заканчивается через семь дней. Помещение под школу сдавало ГУП «Инпредсервис». Сегодня здание опечатали.

Ранее МИД России дважды напоминало послу США в Москве, что эти классы не обладают статусом неприкосновенности.

Англо-Американская школа была открыта в Петербурге в 1975 году. В ней получали образования дети 30 национальностей.