18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +8
$ 65.84р
77.04р
20:33 27.09.2018
Расширенный поиск

Общество
27.09.2018 18:05
Печать

«Дети оказались заложниками политических споров». 140 воспитанников Англо-Американской школы в Петербурге ушли на каникулы

 

Дети представителей 11 дипломатических консульств и 15 международных компаний через месяц после начала нового учебного года вынуждены снова уйти на отдых. С 24 сентября в Англо-Американской школе не проводятся занятия. Об этом «Фонтанке» рассказала генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов 27 сентября.

По её словам, в школе училось около 140 детей. Они получали международное образование на английском языке начиная с подготовительной группы детского сада и до 12-го класса.

«Это дети, которые не говорят на русском языке. Их семьи постоянно переезжают с места на место. С этой точки зрения очень важно, чтобы процесс мог продолжаться в одной и той же международной системе. Когда произошло то, что произошло, получилось, что дети оказались заложниками неких политических споров, они не должны нести за них ответ», — сказала она.

Дипломат отметила, что в Англо-Американской школе учились дети специалистов крупных международных компаний, таких как «Филип Моррис Интернэшнл», «Самсунг Электроникс», «Проктер энд Гэмбл».

На сайте заведения размещено сообщение, в котором говорится, что после закрытия в Петербурге американского и британского консульств школу решено было вывести из ведения дипломатических миссий и найти для неё новую организацию-руководителя. Процесс планировалось завершить в концу 2019 года. В частности, переговоры велись с Brookes Education Group. Компания имеет филиалы в России, Южной Корее, Великобритании и США.

Однако 20 сентября руководство школы получило от властей письмо, где сообщалось, что срок аренды заканчивается через семь дней. Помещение под школу сдавало ГУП «Инпредсервис». Сегодня здание опечатали.

Ранее МИД России дважды напоминало послу США в Москве, что эти классы не обладают статусом неприкосновенности.

Англо-Американская школа была открыта в Петербурге в 1975 году. В ней получали образования дети 30 национальностей.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Дипломатический кризис привел к тому, что еще в конце декабря 2016 года Россия и США выслали по 35 дипломатов. В ход пошли и ограничения доступа к недвижимости — американцам запретили пользоваться дачей в подмосковном Серебряном Бору, а русским — загородными резиденциями в Нью-Йорке и Мериленде. После еще нескольких взаимно недружелюбных эпизодов 31 августа 2017 года в США принимают решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. В СМИ тогда особенно пристально интересовались судьбой государственных флагов, которые не то сорвали, не то бережно сняли после закрытия. В любом случае их вернули, а новый виток конфликта состоялся в марте 2018 года. В Санкт-Петербурге закрылось генконсульство США, а в Сиэтле — России. Кстати, здание, занимаемое ранее американцами на Фурштатской улице, выставили на аренду за 402 миллиона на десять лет. История с британским генконсульством в Петербурге еще прозаичнее: дипломаты съехали оттуда летом этого года. Решение было принято в марте этого года, Россия отозвала разрешение на работу в связи с «диспаритетом в числе консульских учреждений». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД уже после истории с делом Скрипалей, которые попали в больницу 4 марта в британском Солсбери.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
27.09.2018 17:59

ГК «Полис Групп» - победитель конкурса «Лидер строительного качества»

Компания «Полис Групп» одержала победу в конкурсе «Лидер строительного качества - 2018». Жилой комплекс «Полис на Неве» награжден в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
https://pixabay.com
27.09.2018 15:45

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
27.09.2018 14:45

МРСК Северо-Запада передает функции ГП в Архангельской области

Приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП) в Архангельской области с 1 октября 2018 года присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
ГК «Эталон»
27.09.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

АО БАНК «СНГБ» (Сургутнефтегазбанк) аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Петровская коса, дом 7/2
ГК «Полис Групп»
27.09.2018 12:43

Военная ипотека на покупку квартир в ЖК «Полис на Неве»

Теперь приобрести квартиры по программе «Военная ипотека» можно в жилом комплексе «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
pixabay.com
27.09.2018 12:13

Аэрофлот открывает новые зарубежные направления

В расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября 2018 года, Аэрофлот открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям.
Setl City
27.09.2018 11:55

Setl City строит продолжение Комендантского проспекта

Setl City приступила к строительству нового участка Комендантского проспекта от Глухарской улицы до реки Каменки рядом с ЖК «Чистое небо». Проектную и рабочую документацию подготовил застройщик за собственный счет. Плановый срок завершения работ – второе полугодие 2019 года
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
27.09.2018 10:50

Примсоцбанк приглашает предпринимателей на семинар по финансовой господдержке

Примсоцбанк приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в семинаре «Реализация банком государственных программ финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который состоится 3 октября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Магазин "Кей"
26.09.2018 18:04

Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.09.2018 17:53

Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне
Setl City
26.09.2018 13:45

Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.
ГК "КВС"
26.09.2018 13:12

Оформление заявки на ипотеку за 1 день

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.