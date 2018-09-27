Глава МИД Великобритании заявил, что "очень жестко" поговорил с Лавровым

Британский министр иностранных дел Джереми Хант провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, описав их как "очень жесткие" и "откровенные".

"Я полагаю, что дипломатическая фраза, которую можно использовать, – это откровенный обмен мнениями", – так встречу с главой внешнеполитического ведомства России в интервью Sky News 27 сентября описал Хант. После этого он признался, что разговор вышел "очень жестким".

"Это неприемлемо, когда Россия отдает приказы агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле. <...> У нас есть международные нормы о неиспользовании подобного вида оружия. Но сейчас мы наблюдаем изменение этих норм – это Ассад в Сирии и Россия – на улицах Британии", – заметил глава МИД Великобритании. По его словам, он заверил Лаврова: "...если вы делаете это [используете химическое оружие] – цена будет слишком высокой".

Хант уверен, что Россия уже заплатила "очень высокую дипломатическую цену", когда десятки стран выслали российских дипломатов после отравления Скрипалей. При этом британский дипломат подчеркнул, что под его словами о цене не подразумевается война.

"И я сказал ему [Сергею Лаврову], что такие страны, как Россия и Великобритания, должны вместе выступать за то, чтобы мир стал мирным местом. Но если кто-то из нас посылает людей, чтобы использовать химоружие на улицах другого, то этого никогда не случится", – резюмировал Хант.