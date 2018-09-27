Ветер играет с огнём: на Студенческой «пожарило» трамвай

Борется с незаконной рекламой и нарушителями ПДД, питает особую страсть к припаркованным машинам, кидается камнями и играет с огнём – петербургский ветер всегда немного больше, чем просто ветер. Ежегодно нагоняя невскую волну, он обеспечил Петербургу славу города наводнений (нынешнее, кстати, было необычным). В четверг, 27 сентября, городские соцсети пестрят фотографиями и видеозаписями его каверзных проделок.

На Студенческой улице «поджарило» трамвай. Схема по сказке про репку: ветер сломал дерево, оно рухнуло на контактную сеть, провод оборвался и упал на едущий под ним вагон. «Никто не пострадал, но трамваю досталось», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Танкиста Хрустицкого, 4, электрические провода удержали ствол. На проспекте Стачек, 22, оборванный трос с дорожными знаками упал на троллейбусные провода, «искрит», рассказывают очевидцы в «Мегаполисе». В Горелово крупная ветка перекрыла проезд по Московской улице, зависнув на проводах, сообщают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». В Пушкине деревья не промазали мимо автомобилей.

На Ивановской улице, 20, с крыши сдувает листы и камни.

На Красногвардейской площади, 5, тоже вырвало фрагмент кровли. На улице Фёдора Абрамова, у дома 16, корпус 1, на Парнасе со стройки улетел лист ДСП и повредил автомобили «КИА Рио» и «Фольксваген Поло». На проспекте Художников забор не первый раз укладывается на припаркованные машины. Часть забора отправилась в полёт и на набережной Смоленки, 35/1, но недалеко – до ближайшего автомобиля.

А около метро «Звёздная» ветер, по выражению «Мегаполиса», «успешнее борется с незаконной рекламой, чем контролирующие органы».

Фото: megapolisonline.ru

При съезде с Биржевого моста светофор гнётся, но не сдаётся, рассказывает очевидица в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».

Многие светофоры и дорожные знаки всё-таки не выдержали ударов стихии.

Напомним, под подсчётам Смольного, в общей сложности в Петербурге ветер повалил около 70 деревьев. К полудню, по данным ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», повреждённых светофоров было около двух десятков. Дамба закрыта как минимум до вечера, от расписания отклоняются два пассажирских лайнера. Не открывают свои ворота и городские парки. Ботанический сад с утра предупредил потенциальных посетителей на своей странице «ВКонтакте»: «Парк-дендрарий закрыт в связи с усилением ветра. По плану, оранжереи будут работать, касса с ул. Профессора Попова, 2. Следите за изменениями. Света нет, оплата банковскими карточками невозможна».

Минувшей ночью в Петербурге было зафиксировано 310-е наводнение. Очень сильный западный ветер поднял воду у поста «Горный институт» до отметки 179 сантиметров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов у себя в Facebook.

«В сентябре наводнение в Петербурге наблюдалось последний раз 35 лет назад. В эти самые дни, 26 и 28 сентября 1983 года, уровень воды в Санкт-Петербурге поднимался до 182 и 174 см. Номера наводнений, соответственно, 255 и 256. Все последующие 53 наводнения случались в более поздний период, в основном с октября по январь», – пишет Колесов.

Несмотря на то, что дождя сейчас нет, на улицах Петербурга довольно плотно – 8 баллов. Вчера в это время суток была «десятка».