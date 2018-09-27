Египетские отели теряют «звезды». Власти страны запустили масштабную реформу гостиничного сектора

Проверки гостиниц на египетских курортах, начавшиеся в августе 2018 года, показали массовое несоответствие заявленных «звезд» реальному качеству сервиса и состоянию объектов. Об этом сообщает 27 августа портал «Вестник АТОР» со ссылкой на египетские СМИ.

Так, несколько отелей в Шарм-эль-Шейхе, которые позиционируют себя как «пятизвездочные», на самом деле соответствуют лишь категории «3 звезды», постановила независимая комиссия, приглашенная властями республики.

Инспекция стала частью масштабной реформы гостиничного сектора Египта, запущенной в 2018 году. Развитие этой отрасли практически остановилось в последние три года из-за падения иностранного турпотока. Так, после теракта на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября 2015 года, египетские курорты оказались закрыты для россиян. По экспертным оценкам, на данный момент от 200 до 300 гостиниц, закрывшихся из-за резкого снижения спроса, так и не возобновили работу.

Владельцы отелей из-за нехватки денежных средств и долгов не проводят реновацию номеров и гостиничного хозяйства, не вкладываются в обучение персонала, что только усугубляет положение отрасли.

Чтобы помочь отелям выйти из кризиса, министерство туризма Египта предложило государственным банкам и инвесторам создать Фонд поддержки отелей, который будет полностью либо частично выкупать проблемные гостиничные активы и управлять ими в течение определенного периода времени до достижения их финансового баланса. Также организация будет искать и передавать египетские отели под управление международных гостиничных брендов.