На Уральской улице в Петербурге при сносе здания повредили газопровод

Организация, сносящая здание на Васильевском острове в Петербурге, повредила газопровод, заставив местных жителей поволноваться.

Как стало известно «Фонтанке», ЧП произошло около 16:30 у дома на Уральской, 21, в Василеостровском районе.

"Сносят дом. Со всеми нарушениями, ни защитной сетки, ничего. Прорвали газовую трубу, приехали МЧС и газовики. Близлежащие предприятия эвакуировали. Газом пахнет", – сообщает читатель "Фонтанки" Александр.

"При проведении работ по демонтажу здания на выходе из земли поврежден газопровод среднего давления. Бригады аварийной службы "04" уже на месте происшествия, идет локализация дефекта и отключение поврежденного участка сети", – сообщили изданию в пресс-службе "ПетербургГаза".

Отвечать за аварию будет подрядчик работ по демонтажу. Организация устанавливается, уточнили в "ПетербургГазе".