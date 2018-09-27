Проблема нехватки скверов в Невском и Красногвардейском районах Петербурга обострится

В двух районах Петербурга может ухудшиться и без того не соответствующая нормам обеспеченность населения зелеными зонами. Об этом 27 сентября на заседании постоянной комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам сообщил директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

По данным Карпова, обеспеченность Невского и Красногвардейского районов ЗНОПами в 2017 году составляла 73% и 71%, соответственно. В случае если парламентарии примут поданные правительством города поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, показатели снизятся до 72% и 70%.

При действующем для обоих районов нормативе в 12 кв. м зелени на человека на каждого жителя Невского района сегодня приходится только 8,8 кв. м ЗНОП с перспективой снижения до 8,6 кв. м, на обитателя Красногвардейского района – 8,5 кв. м, которые могут сократиться до 8,4 кв. м.

"Восток города очень плохо обеспечен зелеными насаждениями. Это происходит не только за счет сокращения территорий ЗНОП, но и за счет роста населения. Вводятся новые жилищные проекты, а дополнения зеленых насаждений не предлагается. В этой же группе оказывается Приморский район. В группе около-критических находятся Московский, Василеостровский и Адмиралтейский районы. У них обеспеченность балансирует на грани нормы", – рассказал Карпов.

В случае принятия правительственных поправок в целом по Петербургу количество зеленых зон городского значения увеличится с 2054 до 2060, а их площадь вырастет на 14,2 га. ЗНОПов местного значения станет больше на 280 участков, их площадь прибавит 64,6 га – до 1515,2 га.