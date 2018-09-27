"Ураганы", "Штурмы" и гаубицы "Мста" тренировались под Петербургом. По врагу выпустили более 1000 боеприпасов
27 сентября на полигоне в Ленинградской области прошла масштабная тренировка по управлению огнем артиллерии с практическим выполнением упражнений стрельб, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Поражение условного противника отработали расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Ураган» и противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».
При проведении подобных мероприятий широко применяются средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Таким образом, реализуется концепция разведывательно-огневого контура.
В тренировке приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники. В ходе стрельб израсходовано свыше 1000 боеприпасов для ствольной артиллерии и ракет.