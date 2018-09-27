"Ураганы", "Штурмы" и гаубицы "Мста" тренировались под Петербургом. По врагу выпустили более 1000 боеприпасов

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне