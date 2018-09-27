Упавшее дерево почти на час задержало поезд в Санкт-Петербург

Как "Фонтанке" рассказали читатели, на перегоне рядом со станцией Лосево сильный ветер повалил дерево. Это привело к тому, что поезд в Санкт-Петербург вынужден был ждать прибытия спасателей, чтобы продолжить свой путь.

В пресс-службе ОЖД пояснили, что дерево упало перед поездом, следовавшим из Кузнечного в Санкт-Петербург, примерно в 16:10. Состав при этом не пострадал. Железнодорожники заверили, что в данный момент на месте работают специалисты и поезд отправится в ближайшее время.