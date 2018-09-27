Патриарх Александрийский прилетел в Одессу для участия в молебне о мире на Украине

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл днем 27 сентября в Одессу. Он примет участие в молебне о единстве Православия на Украине, которой грозит серьезный церковный раскол.

Судя по информации на официальном сайте УПЦ, в аэропорту африканского пастыря встречал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Вместе они совершат молебен о единстве Православия на Украине — сегодня вечером в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

На сайте УПЦ подчеркивается, что предстоятель Александрийской православной церкви — второй по чести среди предстоятелей поместных православных церквей мира. Ранее Феодор II вместе с митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой обратились с призывом ко «всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта из-за этого вопроса».

Феодор II единственным из предстоятелей других церквей в патриаршем сане, участвовавший в интронизации московского патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя 1 февраля 2009 года.

Александрийская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь, занимающая 2-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Канонической территорией Александрийского патриархата является Африка (с прилегающими островами). Центры — Каир и Александрия.