Патриарх Александрийский прилетел в Одессу для участия в молебне о мире на Украине
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл днем 27 сентября в Одессу. Он примет участие в молебне о единстве Православия на Украине, которой грозит серьезный церковный раскол.
Судя по информации на официальном сайте УПЦ, в аэропорту африканского пастыря встречал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Вместе они совершат молебен о единстве Православия на Украине — сегодня вечером в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
На сайте УПЦ подчеркивается, что предстоятель Александрийской православной церкви — второй по чести среди предстоятелей поместных православных церквей мира. Ранее Феодор II вместе с митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой обратились с призывом ко «всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта из-за этого вопроса».
Феодор II единственным из предстоятелей других церквей в патриаршем сане, участвовавший в интронизации московского патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя 1 февраля 2009 года.
Александрийская православная церковь – автокефальная поместная православная церковь, занимающая 2-е место в диптихе автокефальных поместных церквей. Канонической территорией Александрийского патриархата является Африка (с прилегающими островами). Центры — Каир и Александрия.
Справка:
Напомним, Киев инициировал вопрос об отделении Украинской церкви от Русской, притом что по факту УПЦ и так независима в принятии своих решений. Власти соседнего государства обратились к Константинопольскому патриарху, который в одностороннем порядке принял положительное решение и направил в Киев своих экзархов — для подготовки автокефалии. Иерархи РПЦ возмутились таким решением и фактически разорвали отношения с Фанаром (так называется резиденция Вселенского патриарха). Глава УПЦ митрополит Онуфрий отказался встречаться с посланцами Константинополя. Вчера стало известно, что владыка внесен в базу «Миротворца» как «агент влияния РПЦ».