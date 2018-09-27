Чемпионат Европы по футболу 2024 года доверили ФРГ
Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Германия примет Евро-2024», — говорится в сообщении УЕФА в Twitter 27 сентября.
ОФИЦИАЛЬНО: Финальную стадию #ЕВРО2024 примет Германия 🇩🇪— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 сентября 2018 г.
Подробности в скором времени. pic.twitter.com/qgmz5Ig6nZ
Матчи ЧЕ пройдут в 10 городах. Это Берлин, Лейпциг, Гамбург, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт, Дортмунд, Гельзенкирхен и Кёльн.
Кандидатом на проведение турнира также была Турция.