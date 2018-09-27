Путин примет канцлера Австрии в Петербурге

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге на следующей неделе обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в Вене на высшем уровне, сообщил 27 сентября посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Ведется интенсивная работа по последовательной реализации договоренностей, которые были достигнуты в Вене на высшем уровне, прежде всего в экономической сфере, включая энергетику, инфраструктурные проекты, другие направления, но и в культурно-гуманитарной сфере", — сказал посол на мероприятии в Вене.

Он отметил, что особое внимание уделяется инвестиционным проектам в рамках двухсторонней программы действий.

"Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом Российской Федерации и федеральным канцлером (Австрии. — Прим. ред.) уже на следующей неделе", — отметил Любинский, сообщает РИА Новости.

Дата встречи двух политиков в Северной столице России не уточняется.