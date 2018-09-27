Прогулочное судно застряло под Зеленым мостом в Петербурге. Капитану пришлось призвать спасателей

Прогулочное судно застряло под Зеленым мостом в Петербурге около полудня 27 сентября.

На судне было два человека, никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу. В ведомстве отметили, что капитан водного транспорта, проходя по Мойке, не рассчитал высоту, длину и осадку судна, в результате чего застрял под мостом. Вызов поступил около 12 часов. В течение часа судно удалось притопить, после чего капитан успешно пришвартовался неподалеку.