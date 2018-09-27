Трамп рассказал, почему его уважают в Китае

Китайцы испытывают уважение перед "очень-очень большим мозгом" американского президента.

"Китай полностью уважает Дональда Трампа и очень, очень большой мозг Дональда Трампа", – цитирует американского президента телеканал CNBC.

Однако пиетет перед лидером США не мешает китайцам вмешиваться в промежуточные выборы в Америке, а также выражать недовольство поднятием тарифов на товары из Поднебесной. Трамп отметил, что у него есть доказательства того, что Китай пытается оказать влияние на волеизъявление американцев 6 ноября.

"Мне нравится Китай и очень нравится президент Си [Цзиньпин]", – заверил Дональд Трамп.

Напомним, Дональд Трамп с 2018 года начал вводить пошлины на китайские товары. Он обвинил КНР в «несправедливых торговых практиках» и промышленном шпионаже. Китай отвечал зеркальными мерами, развернулась полноценная торговая война. В американских СМИ писали, что в Вашингтоне якобы накопили достаточно информации о враждебных действиях Пекина, и теперь главным врагом будет не только Россия, но и Китай. Отметим, ранее во вмешательстве в американские выборы обвиняли именно Россию, причем считается, что она могла действовать якобы в интересах Трампа.