У Зимнего дворца упало дерево. Посетителей пропускают в Эрмитаж с Дворцовой набережной

В Большом дворе Зимнего дворца из-за сильного ветра сломалось одно из старых деревьев вблизи основного входа в главный комплекс Эрмитажа. По такому случаю проход через внутренний двор, который является основным входом в музей, закрыт 27 сентября для посетителей.

По свидетельствам очевидцев, дерево упало во время, когда музей был закрыт, ничего не повредив.

«Рабочие его пилят и вывозят, поэтому двор и закрыли», – рассказал «Фонтанке» источник в музее.

Официального комментария по поводу времени падения дерева в музее пока не предоставляют. Однако подтверждают, что посетители проходят через Дворцовую набережную.

Тем временем в социальной сети уже появилось видео с места события.

Ранее Смольный насчитал 70 упавших деревьев за сутки шторма.