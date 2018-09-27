Aurus Senat необычного цвета везут на юг «разутым»

Фотография белого седана Aurus Senat появилась на официальной странице бреда «ВКонтакте» три дня назад. «Готовят для южных республик», – в шутку прокомментировал тогда один из подписчиков. И оказался почти прав. Белый Aurus Senat отправляется на юг, но не на постсоветское пространство, а – в Италию.

«Разобранный Aurus Senat погрузили для отправки в Италию. Кузов установлен на специальной паллете, перевозка грузовиком», – сообщает 27 сентября сообщество AURUS MOTORS. Зачем его туда транспортируют и кто на нём будет ездить, пока не сообщается.

Напомним, в июле автомобили Aurus сфотографировали финские журналисты в Хельсинки. Машины доставил из России транспортный самолёт Ил-76 за несколько дней до саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Европе автомобили проекта «Кортеж», как ожидается, будут официально представлены в марте 2019 года на Женевском автосалоне.

Первая неофициальная премьера лимузина Aurus состоялась в России 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина, а публичная – в конце августа на Московском автосалоне.

Автомобили «Единой модульной платформы» получили марку Aurus, созданную путём объединения слов Aurum (лат. «золото») и Russia, модели несут имена кремлевских башен: «Сенат», «Арсенал» и «Комендант». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Их разработкой занимается ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж».

На сегодняшний день все семейство оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Двигатель V8 агрегатирован с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ R932 российской разработки. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.