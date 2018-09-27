США не будут снимать санкции с российских парламентариев

Комитет сената США по международным отношениям практически единогласно проголосовал против возможного ослабления санкционного давления на политиков из России. Об этом 27 сентября сообщает издание Daily Beast.

Сенатор Рэнд Пол от Республиканской партии предложил снять санкции с российских парламентариев, в частности для того, чтобы главы комитетов Госдумы и Совета Федерации могли посетить США для осенних переговоров. Однако профильный комитет сената 20 голосами из 21 отклонил предложение.

"Санкции были введены, потому что эти члены Думы дали разрешение Путину вторгнуться в Украину и Крым. Ничего в этом вопросе не поменялось", – прокомментировал голосование глава комитета Боб Коркер. По его словам, множество членов российского парламента не попали под санкции, поэтому нет необходимости вносить изменения во введенные ограничения. Коркер также напомнил, что сможет встретиться с попавшими под санкции политиками на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что сенатор Рэнд Пол в начале августа посетил Москву, чтобы передать письмо от президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, он встретился с представителями Совета Федерации, Госдумы и Министерства иностранных дел, с которыми обсудил возможный визит российских парламентариев в Америку.