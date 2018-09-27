Смольный насчитал 70 упавших деревьев за сутки шторма

70 деревьев не выдержали штормового ветра в Петербурге. Итоги первого осеннего шторма подвели в Смольном днем 27 сентября.

Больше всего ветровалов в Приморском, Выборгском и Курортном районах. Упавшие деревья не мешают проезду машин и не препятствуют проходу пешеходов, сообщают в администрации Петербурга.

Напоминаем, шторм в Северной столице пока не сдает позиции. Городские сады и парки: Таврический, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский, Екатерининский сквер и Казанский сквер, – пока остаются закрытыми для посещения до отмены предупреждения от МЧС. Петербургская дамба также закрыта, предварительно, до девяти-десяти часов вечера. От расписания отклоняются два пассажирских лайнера – под норвежским флагом и флагом Багамских островов.

Утром в ГУ МЧС по городу рассказали, что за минувшие сутки выезжали 18 раз на места падения деревьев и дорожных знаков.