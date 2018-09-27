«Зенит» оштрафовали на 30 тысяч за пиротехнику и простили за упавший на поле квадрокоптер

Стали известны дисциплинарные меры в связи с нарушениями, допущенными на матче «Зенит» – «Локомотив» 23 сентября в Петербурге. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя КДК РФС Артура Григорьянца, сине-бело-голубых оштрафовали на 30 тысяч за использование фанатами пиротехники.

Также в КДК вернулись к инциденту на другом домашнем матче «Зенита», который прошел 2 сентября. Напомним, тогда прямо во время матча на поле упал квадрокоптер.

«Мы получили письмо от премьер-лиги, в котором указано, что сейчас не существует мероприятий, связанных с защитой от беспилотных летательных аппаратов. На сегодняшний день эти меры находятся в статусе разработки. В связи с этим мы признали, что "Зенит" не виноват в данном дисциплинарном нарушении», – подчеркнул Григорьянц.