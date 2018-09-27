Чемпионат мира по хоккею в 2023 году точно пройдет в Петербурге. Ротенберг подтвердил

Принято окончательное решение о том, где пройдет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. На конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Мальте турнир доверили провести Санкт-Петербургу.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ИИХФ объявит об этом в мае, во время чемпионата мира в Братиславе в 2019 году. Также стало известно, что чемпионат мира в 2024 году пройдет в Чехии, а в 2025 году – в Швеции.

Эту информацию подтвердил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Напомним, ранее стало известно, что к чемпионату мира по хоккею в 2023 году в Петербурге построят самую большую в мире ледовую арену. Ее вместимость составит 22 500 зрителей. Примерная стоимость строительства – около 20 млрд рублей.

Санкт-Петербург дважды принимал чемпионат мира по хоккею: в 2000 и 2016 (совместно с Москвой) годах.