Госдума против «резиновых квартир»: принят закон по борьбе с фиктивной регистрацией иностранцев

Законопроект, уточняющий определение «фиктивная постановка на учет по месту пребывания», приняла на пленарном заседании 27 сентября Госдума РФ. Инициативу, за которую в третьем чтении проголосовали депутаты, внесла в нижнюю палату парламента год назад Ирина Яровая. Речь идет о поправках в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства».

Под фиктивной постановкой на учет по месту пребывания новый документ будет понимать регистрацию иностранного гражданина «на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении».

Кроме того, закон уточняет, что под это определение подпадает «постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания по адресу организации», в которой он на самом деле не работает.

Яровая ранее заявляла: в Россию ежегодно приезжают 12 миллионов иностранцев, из которых 11,5 миллиона встают на регистрационный учет. Более половины при этом регистрируются в нежилых помещениях.

Напомним, сегодня же Госдума ввела запрет на въезд на территорию России граждан других государств из-за их связей с террористическими или экстремистскими организациями.