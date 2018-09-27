ГСУ: на оборонном заводе “Кулон” взорвался снаряд времен ВОВ, который принес сотрудник

Главное следственное управление по Петербургу озвучило еще одну версию причины ЧП на оборонном заводе «Кулон» в Невском районе Петербурга 27 сентября.

Следствие заявило, что в помещении предприятия на улице Профессора Качалова, 3у, произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес с собой один из пострадавших. В настоящее время место происшествия осматривается, по итогам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, днем 27 сентября на оборонном заводе «Кулон» произошел взрыв, в результате которого четыре человека получили травмы разной степени тяжести. В ГУ МВД по Петербургу предположили, что в столовой рванул газовый баллон.