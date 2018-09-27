В полиции Хельсинки появится отдел по расследованию преступлений против животных

В столичном департаменте полиции Финляндии впервые будет создана специальная группа, которая будет заниматься расследованием преступлений против животных.

Как сообщили в полиции 27 сентября, среди задач нового отдела будут также профилактика таких преступлений, развитие процессов, связанных с защитой братьев наших меньших, и информирование населения по вопросам, касающимся благополучия животных в Хельсинки. Транспортировка, контрабанда, конфликты, связанные с четвероногими, и т. п. тоже войдут в компетенцию новой группы.

Статистика показывает, что число преступлений против животных и нарушений законодательства об охране животных в последние годы выросло – в первой половине 2018 года их было больше, чем за весь 2017 год.