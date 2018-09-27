СМИ: Барак Обама прилетел в Хельсинки на три часа
Самолёт бывшего президента США Барака Обамы приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Ilta-Sanomat.
Экс-лидер Соединённых Штатов прибыл в Финляндию, чтобы выступить на бизнес-форуме Nordic Business Forum. Согласно программе визита, около 16 часов он встретится с 73 участниками форума, купившими вип-билет. Им, вероятно, предоставится возможность обменяться с Обамой парой фраз и сделать селфи. На 16:20 запланировано его выступление. После окончания мероприятия в 17:35 экс-президент сразу отправится в аэропорт.
Справка:
Nordic Business Forum проходит в Хельсинки 26–27 сентября. Он собрал 7500 владельцев и топ-менеджеров компаний из 40 стран, в том числе из России. В этом году он сосредоточится на таких темах как стратегия, максимальная производительность и искусственный интеллект.
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