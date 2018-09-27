Пенсионный фонд России пополнят изъятыми у коррупционеров деньгами

Государственная дума в третьем, и окончательном, чтении приняла законопроект, позволяющий включать конфискованные у коррупционеров деньги в бюджет Пенсионного фонда России с 1 января 2019 года.

Об этом 27 сентября сообщается на сайте Государственной думы.

Деньги от "распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества" пойдут на выплату страховых пенсий.

Пока нет точных данных о том, сколько денежных средств удастся получить подобным образом, однако, по оценкам Федерального казначейства, в ближайшие пять лет бюджет ПФР можно будет пополнить таким образом на 1,8 миллиарда рублей.