Украина ввела санкции в отношении транспортных компаний России

Минэкономики Украины ввело санкции в отношении ряда российских предприятий, в том числе компаний «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и других предприятий, следует из сообщения Службы безопасности Украины, опубликованного 27 сентября.

«Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы нашего государства», — говорится в сообщении СБУ, которая инициировала применение специальных санкций.

«Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни», — заявили в украинской службе.

По данным СБУ, российские компании пытались наладить работу с предприятиями Украины на территории ЛНР и ДНР.