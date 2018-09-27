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Финляндия
27.09.2018 15:20
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Сотни терабайт информации, изъятой в Финляндии у связанной с РФ компании, изучает Полиция безопасности

Анализировать информацию, которая находится на конфискованных у подозреваемой в отмывании миллионов евро компании носителях, будет полиция безопасности Финляндии SUPO.

Как сообщили в полиции 27 сентября, носители, изъятые в ходе спецоперации на минувших выходных, по предварительным данным, содержат 100 — 200 терабайт информации, что соответствует примерно 50 — 100 тысячам флешек по два гигабайта.

«Часть материала, изученного в начале недели, требует аналитического и технического опыта Полиции безопасности. Кроме того, из-за исключительного объёма информации требуется большой объем ресурсов», – говорится в сообщении ведомства.

Обыски, в которых приняли участие около 400 представителей силовых ведомств Финляндии, проводились на архипелаге Турку и на материке в выходные дни в рамках уголовного дела Национального бюро расследований. Зарегистрированное в Финляндии акционерное общество подозревается в отмывании нескольких миллионов евро и использовании нелегальной рабочей силы при строительстве, уклонении от уплаты налогов и пенсионных взносов в особо крупных размерах, заявили в полиции. Как стало известно «Фонтанке», председателем правления акционерного общества Airiston Helmi до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников, гендирекотором – Елена Романова. По данным финских СМИ, с 2007-го по 2014 год Airiston Helmi скупила движимого и недвижимого имущества на 9,6 млн евро, при этом, согласно данным реестра, деятельность её всегда была убыточной. Компания приобретала участки и дома в районе архипелага Турку.

Во время спецоперации также было изъято 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. Им вменяют отмывание денег в особо крупных размерах и уклонение от уплаты налогов (одному из них — лишь содействие в уклонении). Один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. Сейчас в руководстве АО значатся итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).


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