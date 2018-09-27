Госдума приняла поправки о защите Крымского моста. Безопасность акватории обеспечит Росгвардия

Сотрудники войск Росгвардии будут защищать от судов-нарушителей мост, соединяющий Крымский полуостров с остальной частью России.

Государственная дума в третьем, и окончательном, чтении приняла поправки, которые позволяют сотрудникам национальной гвардии доставлять в порты России иностранные суда, которые замечены за осуществлением незаконной деятельности в российской акватории. Об этом 27 сентября сообщается на сайте Госдумы.

Автор инициативы – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что "ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной".

Напомним, что движение по Крымскому мосту через Керченский пролив открыли 15 мая текущего года. Первым по переправе проехал президент России Владимир Путин на "КамАЗе". На Украине открытие автомобильного сообщения между полуостровом и большой землей восприняли негативно. Так, премьер-министр соседней страны Владимир Гройсман заявил, что Россия "дорого заплатит" за мост. По его словам, россияне построили инфраструктурный объект, нарушив международное право.