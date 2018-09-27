Причиной ЧП на заводе "Кулон" называют газовый баллон

Стала известна предварительная причина взрыва на оборонном заводе «Кулон» в Невском районе Петербурга.

По предварительным данным, в помещении для приема пищи в здании на улице Профессора Качалова, 3У, рванул газовый баллон. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Погибших нет, но четырем сотрудникам понадобилась медпомощь.

Ранее в ГУ МЧС по городу рассказали, что в столярной мастерской на «Кулоне» днем 27 сентября взорвался неизвестный предмет. Пожара после взрыва не последовало.