ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО БАНК «СНГБ» (Сургутнефтегазбанк) аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

Приобрести квартиру в ЖК «Петровская Домината» в ипотеку от Сургутнефтегазбанка можно при внесении первоначального взноса от 20%. Сумма кредита – до 15 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет. Ипотечная ставка от 9,9% годовых.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sngb.ru

ЖК «Петровская доминанта» – это три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В новом комплексе бизнес-класса запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами. Уникальное расположение жилого комплекса позволит будущим жителям наслаждаться прекрасными видами водной глади Финского залива и Малой Невы. Видовые характеристики проекта поддерживаются и архитектурными конструкциями: скругленным панорамным остеклением фасадов и окнами «в пол».

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Жилой комплекс также оснащен скоростными бесшумными лифтами, энергосберегающими, светодиодными и люминесцентными лампами с применением системы управления освещением. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

Ввод ЖК «Петровская Доминанта» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

АО "Сургутнефтегазбанк" (АО БАНК «СНГБ») лицензия Банка России №588 от 05.09.2016г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/