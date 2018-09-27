На Космонавтов движение частично закроют. Лиговский путепровод сузят вдвое
О новых ограничениях движения на дорогах Санкт-Петербурга сообщают пресс-служба Государственной административно-технической инспекции и отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
По данным ГАТИ, с 20:00 28 сентября по 30 сентября будет ограничено движение по Каменному мосту через канал Грибоедова, по Гороховой улице.
С 22:00 28 сентября по 18 октября закрывается направление движения транспорта по проспекту Космонавтов от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы и ограничивается движение на перекрёстке Бассейной и Космонавтов.
Госавтоинспекция вслед за ГАТИ обращает внимание на Лиговский путепровод. В связи с его реконструкцией движение ограничат почти на год, с 27 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года. Для проезда останется по одной полосе в каждую сторону. Сейчас путепровод четырёхполосный.
Пока, по данным «Яндекс.Карт», движение там свободно: видимо, ограничение ещё не введено. При такой транспортной нагрузке, которая приходится на Таллинское шоссе, пробки в этом месте неизбежны.
Работы на путепроводе ведёт ЗАО «Пилон». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на днях рассказывал о ходе реконструкции. Уже началось устройство буронабивных свай опоры №7 правого направления, продолжается сооружение строительного городка в районе проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы. Кроме того, ведутся работы по подготовке территории строительства, а также выполняется устройство шпунтового ограждения для опор по правому направлению.
Заказчик – СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное КРТИ.
Справка:
Лиговский путепровод на 4-м километре автомагистрали «Нарва» в районе железнодорожной станции Лигово был сооружен в 1950 году. В мае 2018 года Дирекция транспортного строительства заключила контракт на его реконструкцию с ЗАО «Пилон» на сумму 3,5 миллиарда рублей.
На первом этапе реконструкции будет построена автодорога и путепровод на три полосы движения правого направления (движение по существующему путепроводу сохранится). После переключения движения транспорта будет демонтирован существующий путепровод, и на его месте появится новый на три полосы движения левого направления, с соответствующим расширением дорожных подходов. То есть после реконструкции Лиговский путепровод станет шестиполосным.