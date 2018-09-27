На Космонавтов движение частично закроют. Лиговский путепровод сузят вдвое

О новых ограничениях движения на дорогах Санкт-Петербурга сообщают пресс-служба Государственной административно-технической инспекции и отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По данным ГАТИ, с 20:00 28 сентября по 30 сентября будет ограничено движение по Каменному мосту через канал Грибоедова, по Гороховой улице.

С 22:00 28 сентября по 18 октября закрывается направление движения транспорта по проспекту Космонавтов от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы и ограничивается движение на перекрёстке Бассейной и Космонавтов.

Госавтоинспекция вслед за ГАТИ обращает внимание на Лиговский путепровод. В связи с его реконструкцией движение ограничат почти на год, с 27 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года. Для проезда останется по одной полосе в каждую сторону. Сейчас путепровод четырёхполосный.

Пока, по данным «Яндекс.Карт», движение там свободно: видимо, ограничение ещё не введено. При такой транспортной нагрузке, которая приходится на Таллинское шоссе, пробки в этом месте неизбежны.

Работы на путепроводе ведёт ЗАО «Пилон». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на днях рассказывал о ходе реконструкции. Уже началось устройство буронабивных свай опоры №7 правого направления, продолжается сооружение строительного городка в районе проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы. Кроме того, ведутся работы по подготовке территории строительства, а также выполняется устройство шпунтового ограждения для опор по правому направлению.

Заказчик – СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственное КРТИ.