Квота на лечение: государство за всё платит. Или не за всё?
Что такое квота на лечение, как её получить и сколько выделяется денег государством на эти цели? Специалист Благотворительного фонда AdVita Нина Фрейман ответила на вопросы, которые встают у всех, кто сталкивается с системой здравоохранения при лечении тяжёлых заболеваний. В частности, онкологических.
- Что такое квота на лечение?
- Как определяется количество и размер денежного покрытия квоты?
- Как поступают и распределяются деньги, которые медицинские учреждения получают по квотам?
- Как получить квоту?
- Есть ли такие виды высокотехнологичной медицинской помощи, на которые квот не существует?
- 2,8% расходной части в федеральном бюджете на 2018 год – это много или мало?
1 Что такое квота на лечение?
• Квота – это обязательство государства оплатить медицинскому учреждению высокотехнологичную медицинскую помощь, которую оно оказало больному. Для больного квота означает гарантированное место в конкретной больнице.
• Перечни медицинских учреждений, которые имеют право оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, и перечень медицинских манипуляций и заболеваний, по которым предоставляются квоты, определяет Минздрав. Это примерно полтораста диагнозов.
2 Как определяется количество и размер денежного покрытия квоты?
• Каждая клиника получает определенное количество квот, а значит может принять определенное количество больных, пролечить и гарантированно получить от государства деньги за это. Предполагалось, что количество квот определяется пропускной способностью клиники, но на практике квот выдается, как правило, меньше, и к осени во многих ЛПУ квоты заканчиваются.
• Размер денежного покрытия квоты рассчитывается, с одной стороны, с учетом реальных расходов на данный вид лечения, с другой – общее количество денег, которое государство готово потратить на конкретные виды помощи, лимитировано бюджетом, который государство выделяет на здравоохранение.
• Это приводит к тому, что в реальности денежное покрытие квоты может быть меньше (иногда значительно меньше), чем реальная потребность. С этим же связан недостаток квот, когда у больницы есть возможность принимать больных, но у государства уже закончились запланированные для этого деньги.
3 Как поступают и распределяются деньги, которые медицинские учреждения получают по квотам?
• Многие представляют себе этот процесс так: человек заболел, получил квоту, лег в больницу, на счет больницы поступили деньги, и больница купила все, что ей нужно, для лечения этого пациента. Это было бы прекрасно, но в реальности, к сожалению, это не так.
• В настоящее время в системе госзакупок ЛПУ (а лекарства и расходные материалы для оборудования, безусловно, проходят через систему госзакупок) действует плановое хозяйство. Деньги идут не за пациентом, а планово поступают поквартально. Таким образом, накануне финансового года больница должна подать заявку на закупку определенных препаратов в определенных количествах по списку и отыграть тендеры.
• Хорошо, если это квоты на условные операции по удалению аппендикса – там высока предсказуемость лечения и планировать легче. Если речь идет об онкологических больных – это около двух сотен диагнозов, если умножить на количество стадий заболеваний и вариантов мутаций, которые часто осложняют заболевание, то прогноз становится слишком умозрительным. Больница вынуждена планировать и заказывать лекарства еще до того, как узнает, кто и с чем придет лечиться, ориентируясь на статистику и опыт предыдущего года.
• Вопрос, который часто задают пациенты и жертвователи благотворительных фондов: «Входит ли тот или другой препарат в квоту?» – в принципе не может быть так поставлен. У больницы есть бюджет, больница распределяет те средства, что она получила в начале года и может купить любой препарат, но только планово. Поэтому если каких-то флаконов не хватает, а какие-то, наоборот, остаются – это издержки планового хозяйства. Есть механизм так называемой срочной закупки, но там много ограничений, и серьезно на ситуацию он не влияет.
4 Как получить квоту?
• Для получения высокотехнологичного лечения пациенту необходимо пройти три комиссии. Первичное направление выписывает ваш лечащий доктор – профильный специалист первичного звена (как правило, это поликлиника). С этим направлением пациент идет на медицинскую комиссию данного ЛПУ (поликлиники). Комиссия обязана дать свое заключение в течение трех суток. Если комиссия согласна с доктором, то она принимает решение о направлении документов в региональный департамент здравоохранения и формирует сопроводительный пакет документов.
• Региональной комиссией руководит начальник соответствующего департамента. Комиссия должна определить, куда именно, в какое учреждение, направляется пациент. На решение у нее есть 10 дней. За пределы региона комиссия направляет только тогда, когда в регионе нет ЛПУ с нужной специализацией. В выбранное учреждение направляется талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), копия протокола и медицинская выписка.
• В клинике, куда направляется пациент, проводится собственная комиссия (для пациента уже третья по счету), которая рассматривает присланные документы и принимает решение, показано ли такое лечение пациенту или нет, и если показано, возьмется ли эта клиника его провести. Решение должно быть принято в течение 10 дней.
• Таким образом, от получения направления до принятия решения о госпитализации может пройти чуть больше двадцати дней, но на практике этот процесс может занять и считанные дни (если комиссии быстро примут решение), и растянуться на долгие месяцы.
5 Есть ли такие виды высокотехнологичной медицинской помощи, на которые квот не существует?
Неквотируемых опций как таковых не так много, но они есть. К примеру, нет квоты, которая предусматривала бы оплату поиска совместимого донора костного мозга, тем временем стоимость поиска и активации донора в международных регистрах может доходить до 50 000 евро (в среднем 18-20 000 евро). Поскольку российский регистр потенциальных доноров костного мозга еще сравнительно невелик, около 80% пациентов, которым показана трансплантация, вынуждены искать деньги на оплату поиска самостоятельно и/или с помощью благотворительных фондов.
6 2,8% расходной части в федеральном бюджете на 2018 год – это много или мало?
• В федеральном бюджете на 2018 год расходы на здравоохранение составляют 460 млрд рублей, или 2,8% расходной части.
• Для сравнения, на силовые структуры (безопасность и правоохранительная деятельность) из бюджета в 2018 году выделяется 1331 млрд рублей или около 8%. Если учитывать прописанные в бюджете дополнительные затраты на Росгвардию и другие структуры, то общая сумма расходов вырастает в 2018 году почти до 2 трлн рублей и превышает 12% расходной части.
• Отдельные статьи расходов также сопоставимы с тратами на здравоохранение и даже превышают их: проведение Чемпионата мира по футболу обошлось бюджету в 883 млрд рублей (данные РБК); строительство Крымского моста и подходов к нему превысило 300 млрд рублей (данные газеты «Ведомости»); затраты на военную кампанию в Сирии, по оценкам независимых аналитиков, могли достичь на март 2018 года 245,1 млрд рублей – в 5 раз больше, чем было потрачено на федеральную онкологическую программу, которая действовала в РФ с 2009 по 2014 год.
• В 2016 году американское агентство финансово-экономической информации Bloomberg представило рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения (The Most Efficient Health Care 2016) по 55 странам. Критерий отбора стран был следующий: население более 5 миллионов человек, ВВП выше 5 тысяч долларов на человека в год, средняя продолжительность жизни свыше 70 лет. В исследовании оценивалась, по сути дела, эффективность вложения государственных средств в здравоохранение.
• Первую строчку в рейтинге занял Гонконг, далее в десятку вошли Сингапур, Испания, Южная Корея, Япония, Италия, Израиль, Чили, Объединённые Арабские Эмираты и Австралия. США заняло только 50 место за то, что себестоимость лечения в этой стране оказалась слишком высокой, а пропорционального прироста продолжительности жизни не давала. Россия в этом исследовании заняла последнее место, пропустив перед собой Бразилию, Азербайджан, Колумбию и Иорданию: и денег у нас на лечение государством выделяется мало, и расходуются они неэффективно, и живем мы не то чтобы долго – по меркам развитых стран, конечно.
Нина Фрейман, Благотворительный фонд AdVita