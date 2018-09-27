Квота на лечение: государство за всё платит. Или не за всё?

3 Как поступают и распределяются деньги, которые медицинские учреждения получают по квотам?

• Многие представляют себе этот процесс так: человек заболел, получил квоту, лег в больницу, на счет больницы поступили деньги, и больница купила все, что ей нужно, для лечения этого пациента. Это было бы прекрасно, но в реальности, к сожалению, это не так.

• В настоящее время в системе госзакупок ЛПУ (а лекарства и расходные материалы для оборудования, безусловно, проходят через систему госзакупок) действует плановое хозяйство. Деньги идут не за пациентом, а планово поступают поквартально. Таким образом, накануне финансового года больница должна подать заявку на закупку определенных препаратов в определенных количествах по списку и отыграть тендеры.

• Хорошо, если это квоты на условные операции по удалению аппендикса – там высока предсказуемость лечения и планировать легче. Если речь идет об онкологических больных – это около двух сотен диагнозов, если умножить на количество стадий заболеваний и вариантов мутаций, которые часто осложняют заболевание, то прогноз становится слишком умозрительным. Больница вынуждена планировать и заказывать лекарства еще до того, как узнает, кто и с чем придет лечиться, ориентируясь на статистику и опыт предыдущего года.

• Вопрос, который часто задают пациенты и жертвователи благотворительных фондов: «Входит ли тот или другой препарат в квоту?» – в принципе не может быть так поставлен. У больницы есть бюджет, больница распределяет те средства, что она получила в начале года и может купить любой препарат, но только планово. Поэтому если каких-то флаконов не хватает, а какие-то, наоборот, остаются – это издержки планового хозяйства. Есть механизм так называемой срочной закупки, но там много ограничений, и серьезно на ситуацию он не влияет.