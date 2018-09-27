В Смольном считают, что почти побороли незаконную торговлю. Остались батуты и автолавки со сладостями

Комитет по контролю за имуществом отчитался о борьбе с незаконной торговлей в Петербурге. По мнению его главы Андрея Короткова, проблема массовых нелегальных ярмарок на городской земле решена.

Как рассказал чиновник 27 сентября на заседании комитета по законодательству петербургского парламента, с начала года в городе провели более четырех тысяч проверок, нарушения выявили в ходе каждой второй. С начала года чиновники закрыли 12 незаконных ярмарок, изъяли 230 нестационарных торговых объектов. «Надо сказать, что проблема псевдофестивалей и ярмарок на городской земле решена», – заметил Коротков. По его словам, комитет все ещё продолжает бороться с мелкими торговцами, автолавками и незаконно установленными аттракционами и батутами. С начала года предпринимателей оштрафовали на 38 миллионов рублей, однако заплатили они пока только 11 миллионов.

Несмотря на карательные меры, штрафы и демонтаж не наносят значительного ущерба торговцам. Через некоторое время лотки появляются в новом или том же самом месте. Более того, организации регистрируют свои предприятия в форме индивидуальных предпринимателей и получают штрафы в разы меньше (для них размеры штрафов — от 10 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 до 200 тыс.). В качестве примера глава комитета привёл кондитерскую «Месье Патиссье». С начала года, по его словам, ее привлекали к ответственности за самовольное размещение автолавок 45 раз.

В ответ депутаты предложили поднять размер штрафов для ИП. Чиновник счёл это целесообразным, а также предложил устанавливать на месте автолавок клумбы, урны или скамейки, тогда торговцы просто не смогут вернуться на прежнее место.