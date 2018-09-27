«Яндекс» составит открытый рейтинг самых популярных площадок Рунета. Это может привести к переделу рынка интернет-рекламы

«Яндекс» готовится опубликовать рейтинг самых популярных площадок Рунета под названием «Топ сайтов».

Как сообщает 27 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу компании, в данный момент она проводит закрытое тестирование проекта. «Основная задача рейтинга — показывать наиболее полную и репрезентативную картину посещаемости интернет-проектов, чтобы помогать им плодотворно сотрудничать с рекламодателями, работать над эффективностью площадок», — отмечают в «Яндексе».

По данным «Ведомостей», тестирование должно завершиться до конца года. После этого «Яндекс» опубликует открытый список 10 тысяч самых популярных у российских пользователей сайтов.

Пользователи смогут сортировать их по тематике, полу, возрасту, доходам посетителей ресурсов. Аудиторию каждой площадки «Яндекс» будет рассчитывать на основе собственных данных, которые будет ежедневно обновлять.

Сейчас для подсчета аудитории владельцы интернет-площадок используют такие платформы как Google Analytics, «Яндекс.Метрика», Mediascope. Но в открытом доступе публикуются лишь данные Mediascope. Также рейтинги сайтов публикуют Liveinternet, Mail.ru и Rambler, но они не учитывают данные по «Яндексу» или Google.

Участники рынка опасаются, что сводную аналитику будет публиковать коммерчески заинтересованный игрок: «Яндекс» является одним из участников рынка интернет-рекламы. При этом данные по площадкам, которые не используют метрики самого «Яндекса», могут оказаться некорректными.