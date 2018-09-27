В России ограничили въезд иностранцев

Государственная дума ФС РФ ввела запрет на въезд на территорию России граждан других государств из-за их связей с террористическими или экстремистскими организациями.

Высший законодательный орган в третьем и окончательном чтении принял закон о возможности запрета на посещение страны иностранцами, если в России в отношении них вынесено соответствующее решение в рамках законодательства о противодействии финансированию терроризма. Таким образом, в статью 26 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" вносится изменение. Об этом 27 сентября сообщается на сайте Государственной думы.

Запрет на въезд в Россию может быть наложен за участие в организации, в отношении которой имеется информация о причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Особо подчеркивается, что к ограничениям будут прибегать только в том случае, если у властей имеются достаточные основания.