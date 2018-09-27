Под окнами цирка в Омске «Волга» закатилась по перилам под землю

Житель Омска почти повторил «подвиг» петербуржца, прокатившегося по подземному переходу. Особую пикантность этому случаю придаёт то, что он произошёл около городского цирка, на одноимённой остановке.

Как сообщает УМВД по Омской области, 27 сентября около 6 часов утра на проспекте Карла Маркса, в районе дома 43/б, автомобиль ГАЗ-3310 съехал в подземный переход: 32-летний водитель не справился с управлением. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели мужчину. От госпитализации он отказался.

Местные СМИ и сообщества «ВКонтакте» пишут, что водитель всю ночь занимался частным извозом и, вероятно, уснул за рулём. Он отделался несколькими ушибами.

Судя по кадрам с места происшествия, «Волга» прокатилась не столько по ступеням, сколько по поручню. «Спускаясь, держитесь за перила», – шутят в группе «Омск ВК | – Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП».

Видео: YouTibe/Факты 24

Видео: YouTube/НГС Омск

В Петербурге 21 января 2018 года мужчина на автомобиле Ssang Yong выехал на тротуар и скатился по ступенькам в подземный переход станции метро «Московская». Сделал он это намеренно. По его словам, перед тем, как совершить маневр, он убедился в отсутствии пешеходов. В начале сентября дело в отношении этого гражданина было прекращено, ему назначили принудительное лечение. Метрополитен же выставил ему счёт в размере 653 тысяч рублей.

В Москве 25 декабря 2017 года автобус выехал на пешеходную зону на Славянском бульваре, не смог остановиться и съехал вниз по ступенькам в пешеходный переход. Погибли четверо, более 10 человек пострадали. Водитель был взят под стражу.