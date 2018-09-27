На оборонном заводе “Кулон” в Петербурге произошел взрыв. Пострадали четверо

Взрыв неустановленного предмета произошел в помещении оборонного завода «Кулон» в Невском районе.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, 27 сентября около полудня неизвестный предмет взорвался в помещении слесарной мастерской на улице Профессора Качалова, 3, литера У. Площадь помещения, в которой произошел взрыв, составляет 25 квадратных метров. В результате пострадали 4 человека, их осматривают медики.

Отмечается, что пожара после взрыва не последовало, помещение не повреждено.