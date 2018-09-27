В Лиге чемпионов - 2019/20 и на Евро-2020 будет работать система видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи арбитрам (VAR), хорошо зарекомендовавшая себя на чемпионате мира в России, будет применена в матчах Лиги чемпионов УЕФА – 2018/19, на Суперкубке УЕФА – 2019, а также в играх чемпионата Европы – 2020. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), соответствующее решение было принято в четверг, 27 сентября.

В Лиге чемпионов – 2019/20 систему VAR внедрят только на стадии плей-офф, а затем ее планируется задействовать с группового этапа Лиги Европы – 2020/21,а также в финале Лиги наций УЕФА в 2021 году.

Напомним, Евро-2020 впервые в истории турнира пройдёт одновременно в 12 городах разных стран Европы. Единственным городом в России, который примет соревнования, стал Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут игры группового этапа и четвертьфинальные матчи.

Ранее чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел в России, во второй раз назвали лучшим в истории. В частности, отмечался положительный опыт использования новых технологий, в том числе системы видеоповторов.