Коммунисты, победившие на выборах в Думу Великого Новгорода, избрали ее спикером единоросса

Депутаты Думы Великого Новгорода, на выборах в которую победили выдвиженцы КПРФ, на заседании 27 сентября избрали председателем Думы представителя "Единой России" Алексея Митюнова, сообщается на сайте городского парламента.

Должности его заместителей большинством голосов получили выдвиженец "Справедливой России" Алексей Афанасьев и Татьяна Яковлева от КПРФ.

Также на заседании было решено, что в Думе продолжат работу четыре постоянные комиссии, были избраны их председатели и сформированы составы.

Как сообщалось, 9 сентября на выборах в городскую Думу Великого Новгорода "Единая Россия" впервые за 15 лет потеряла большинство в ней, получив всего восемь мандатов. Выдвиженцы КПРФ завоевали 12 мест, представители "Справедливой России"- семь мест, еще два мандата достались выдвиженцам ЛДПР, один – "Яблоку".