Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

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Фонтанка разработала и внедрила новый сервис – автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса.

Ваша компания приступила к строительству нового многоквартирного дома? Ваша клиника открыла еще одно направление для лечения пациентов? Такие события стоят того, чтобы о них узнали все горожане! Теперь вы можете проинформировать широкую аудиторию о событиях вашего бизнеса, не прибегая к помощи рекламных и PR-служб.

Приобрести право рекламной публикации на популярных петербургских сайтах «Фонтанка.ру», «Доктор Питер», «Афиша плюс» можно в автоматическом режиме по специальным расценкам*. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сервисе vip.fontanka, заполнить форму написания материала и отправить его в редакцию.

Вы можете предоставить нам готовый материал или заказать услугу копирайта – квалифицированный журналист напишет нужный вам текст на основе предоставленных материалов.

После оформления заявки на публикацию, вы сможете проверить ее статус, внести изменения, задать вопрос модератору.

Ваш материал будет анонсирован на главной странице сайта или в специальных рубриках с пометкой о коммерческом характере публикации.

Терминалы сервиса примут ваш платёж как банковской картой, так и сформируют счёт для вашего юрлица (эта опция появится в ближайшие дни).

На период запуска сервиса (до конца октября) на все публикации действуют скидки – 30%*.

Готовы воспользоваться предложением? Тогда вам сюда vip.fontanka.

*Сроки акции с 27.09.2018 по 31.10.2018г. Организатор: АО "АЖУР-МЕДИА", ИНН 7840479656, юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, подъезд 6. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону (812) 416-77-73