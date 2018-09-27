В числе крупнейших частных компаний России по версии Forbes оказалась X5 Retail Group, управляющая «Пятерочками» и «Перекрестками»

Журнал Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России 2018. На второе месте вырвалась X5 Retail Group, управляющая «Пятерочками», «Каруселями» и «Перекрестками», которая обогнала давнего конкурента — сеть «Магнит», ушедшую с прошлогоднего третьего на четвертое место.

Рейтинг издания возглавила «Лукойл» с выручкой в 5,48 трлн рублей за 2017 год. На втором месте X5 Retail Group с 1,3 трлн рублей. На третьем – «Сургутнефтегаз» с выручкой более 1,1 трлн рублей. В топ-10 также вошли «Татнефть» (681 млрд рублей), ГК «Мегаполис» (655,7 млрд рублей), Evraz (631 млрд рублей), «НЛМК» (587,1 млрд рублей), «Новатэк» (583 млрд рублей )и «Русал» (581 млрд рублей).

По данным рейтинга, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. При этом инфляция в России по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, а рубль существенно укрепился — средний курс за 2017 год был 58,3 рубля за доллар, а в 2016 году — 66,8 рубля. Из 200 участников рейтинга снизили выручку только 34, а средний показатель изменения за год оказался достаточно высоким — плюс 15,1%.