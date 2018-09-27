Батареи в Петербурге станут горячими в пятницу. В Смольном распорядились начать отопительный сезон

Петербуржцы перестанут мерзнуть в своих квартирах с пятницы, 28 сентября. Распоряжение о начале отопительного сезона 27 сентября подписал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В пресс-службе комитета рассказали, что решение принято в связи с холодной погодой. Прогнозы синоптиков теплой осени также не сулят.

«В случае отсутствия с завтрашнего дня отопления в многоквартирных домах, жильцам следует обращаться за разъяснениями, в первую очередь – в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК», – добавили в комитете..

По данным председателя жилищного комитета Валерия Шияна, к отопительному сезону готовы 100 процентов домов в Петербурге.

Напомним, что 24 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание школ и детских садов.