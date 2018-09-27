МРСК Северо-Запада передает функции ГП в Архангельской области

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

Приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП) в Архангельской области с 1 октября 2018 года присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»), окажет всяческое содействие новому ГП. Об этом на пресс-конференции в правительстве Архангельской области рассказал директор «Архэнерго» Андрей Кашин.

«Мы приняли на себя сбытовые функции с 1 января 2018 года в сложных условиях и оперативно наладили работу, – подчеркнул Андрей Кашин. – Мы сделали очень многое, чтобы подхватить этот функционал и сделать переход максимально удобным для потребителей. Был создан личный кабинет для оплаты счетов и передачи показаний приборов учета, заключен договор с ПАО «Сбербанк». Теперь мы передадим новому ГП базу данных потребителей, все свои наработки и окажем всестороннюю помощь».

Андрей Кашин особо отметил, что расчеты за потребленную электроэнергию за сентябрь 2018 года необходимо производить по реквизитам МРСК Северо-Запада. Квитанции об оплате потребители получат в октябре. В следующем месяце в расчетных документах получателем платежа будет уже ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

«Смена гарантирующего поставщика в регионе не снимает с потребителей ответственности в погашении задолженности перед МРСК Северо-Запада», – добавил Андрей Кашин. Сетевая компания продолжит работу по взысканию задолженности с неплательщиков. Энергетики оставляют за собой право вводить ограничения потребления электроэнергии, вплоть до полного отключения.

Юридическим лицам необходимо перезаключить договоры (контракты) энергоснабжения и купли-продажи. ООО «ТГК-2 Энергосбыт» уже направляет в адрес организаций и предприятий области необходимые документы.

Если потребители уже перечислили авансы в адрес МРСК Северо-Запада, то все средства в полном объеме по заявлению будут перечислены новому поставщику или возвращены обратно плательщику.

«Архэнерго» – наш надежный партнер, и мы уверены, что переход сбытовых функций будет для потребителей комфортным», – отметил Генеральный директор ООО «ТГК-2 Энергосбыт» Александр Черкасов.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»

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